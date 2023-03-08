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Noter ücret tarifesine yüzde 100 zam yapıldı. Hani enflasyon yüzde 55 idi

Resmi Gazete'de yayımlanan tarifeye göre noterlik ücret tarifesi yüzde 100 oranında arttı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:33
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Noter ücret tarifesi yüzde 100 zamlandı

Noter ücret tarifesine yüzde 100 zam yapıldı. Hani enflasyon yüzde 55 idi
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Noterlerde yapılan işlemlerden tahsil edilen ücretlere ilişkin tarifede yüzde 100 oranında artış yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2023 yılı noterlik ücret tarifesine göre, noterler taşınmaz sözleşmelerinde, satışa konu taşınmazın satış değerinin binde 1’i oranında ücret alacaklar. Bu ücret 500 TL’den az, 4 bin TL’den fazla olamayacak.

Noterlerin, yaptıkları işlemlerden harçlar kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında tahsil ettiği noter ücretinde alt sınır 8,66 TL’den 17,32 TL’ye, vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesi ücreti 391,91 TL’den 783,82 TL’ye, hazırlanan her bir sayfadan alınan yazı ücreti 11,88 TL’den 23,76 TL’ye, tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak alınan ücret ise 3,71 TL’den 7,42 TL’ye çıkarıldı.

Bu fiyat artışını görenler TÜİK'in enflasyon açıklamasını hatırladı ve "hani enflasyon yüzde 55'di" demekten kendini alamadı.

 

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