Noterde toplam 778 milyonluk vurgun. 76 ilde 234 kişi gözaltına alındı

Nevşehir merkezli 76 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve rüşvet operasyonunda 234 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, Avanos Noterliği'nde 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı, kamunun 147 milyon TL zarara uğratıldığı, 406 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon TL rüşvet alındığı belirlendi.

KAYNAK: DHA
Noterde toplam 778 milyonluk vurgun. 76 ilde 234 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos Noterliği'nde dolandırıcılık yapılarak, kamunun zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2 ay süren çalışmalarda Avanos Noterliği'nde ilk tescilde araç bilgileri (ağırlık ve kullanım amacı), teknik değişiklik (yakıt sistemi ve vites), cins değişikliği (okul taşıtı, hususi ve ticari araç) ile tadilat (renk değişikliği ve koltuk ekleme) bilgilerinin yanlış girildiği tespit edildi.

TOPLAM 778 MİLYONLUK VURGUN

Yapılan denetimlerde toplam 15 bin işlemin rüşvet karşılığında usulsüz yapıldığı, kamunun 147 milyon TL zarara uğratıldığı, 406 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ve 225 milyon TL rüşvet alındığı belirlendi.

76 İLDE 234 GÖZALTI

Dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 234 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Nevşehir merkezli 76 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler adreslerinde yakalandı. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin suçtan elde edilen malvarlığına el konuldu. Ekiplerin 15 bin araca usulsüz işlem yapılması ile ilgili çalışmaları sürüyor.

Operasyonlarda 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet alma ve vermek', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'haksız mal edinme' suçlarından 62'si Nevşehir'de olmak üzere yakalanan 234 şüpheli, emniyete götürüldü.

Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yeni Ruanda Planı ardından ilk istifa Dünya
Yeni Ruanda Planı ardından ilk istifa
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı Yaşam
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
7 aracın lastiğini patlattı, yakalanınca ‘sanki adam öldürdük’ dedi Yaşam
7 aracın lastiğini patlattı, yakalanınca ‘sanki adam öldürdük’ dedi
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü Dünya
İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
Zincir markette 'Osmanlı' kavgası: Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti Yaşam
Zincir markette 'Osmanlı' kavgası: Teyze burası Türkiye Cumhuriyeti
Cem Yılmaz'dan 'yeni proje' mesajı Magazin
Cem Yılmaz'dan 'yeni proje' mesajı
Bakanlıktan 'doğalgaz desteği' açıklaması Gündem
Bakanlıktan 'doğalgaz desteği' açıklaması