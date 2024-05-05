Notere işi düşen herkese zorunlu. 81 ile yazı gitti

Kaynak: AA
Notere işi düşen herkese zorunlu. 81 ile yazı gitti
Tüm noter işlemlerinde kredi kartı ile ödeme kolaylığı getirilmesinin ardından yepyeni bir uygulama daha başlıyor. Üstelik notere işi düşen herkesin yapması zorunlu olacak.

Verilen son kararla noter işlemlerinde yeniliğe gidiliyor. Tüm noterlerde ve tüm işlemlerde artık uygulamaya geçilecek. Pilot uygulamalar ise başladı.

3 Şubat 2020 tarihi itibari ile noterlik işlemlerinde kredi kartıyla ödeme imkanı getirilmiş, bu kolaylıkla günümüze kadar 33 milyon 481 bin kişi kredi kartı ile ödeme yapmıştı.

NOTERLİKLERDE YENİ UYGULAMALAR ARDI ARDINA HİZMETE GİRDİ

Noterlerde işlevselliği artırmak ve yığılmaları önlemek amacı ile e-noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti gibi birçok yenilik hizmete geçirilmişti. Noterlik sayısı da 1231'den 2024 yılı itibari ile 2 bin 385'e çıkarıldı.

NOTERLERDE PARMAK İZİ YÖNTEMİ UYGULANACAK

İşlemlerde sıklıkla rastlanan sahte kimlik kullanımını ortadan kaldırmak amacı ile yeni bir uygulama için düğmeye basıldı. İlk önce pilot uygulama olarak devreye alınan parmak iziyle kimlik doğrulama işlemi ile şimdiye kadar 3 bin 779 kimliğin doğrulaması yapıldı.

81 ildeki tüm noterliklerde uygulanacak olan parmak izi doğrulama sistemi 2024 yılı sonuna kadar ülke geneline yayılacak.

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