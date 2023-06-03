Noterlerde yeni dönem başlıyor. Dikkat ayrıntılar belli oldu

Noterler aracılığıyla konut, arsa, ev gibi gayrimenkul satışları başlıyor... İşte yeni dönemin ayrıntıları belli oldu.

Noterlerde yeni dönem başlıyor. Dikkat ayrıntılar belli oldu

Haber3'te yer alan bilgilere göre, 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle konut satışı başta olmak üzere noterden tapu satışı için yeni dönem başlayacak. Bundan sonra isteyen kişiler ev alım satımı başta olmak üzere noterden tapu işlemi, satışı ve devri yapabilecekler.

Bu kişiler tapu harcı için hesaplanan rakama ek olarak aynı zamanda belirlenen tutarda ek noterlik ücreti de ödeyecekler. Noterlerin gayrimenkul satış sözleşmelerini düzenlemek konusunda yetkilendirilmesinin amacı bürokratik işlemlerin yoğunluğunun azalacağı düşünülmesidir.

TAPU SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi aracılığıyla noterlerle paylaşılacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) noterliklerin veri alabilmesi için teknik hazırlıklar devam ediyor.

Taşınmazın ilgili belgelerinin eksik olduğu durumda ise bu belgeler sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğü tarafından sisteme aktarılacak.

Emlak alım satımında Noterden hangi işlemler yapılabilecek?

⦁ Noterler tarafından hak sahibi belirlendikten ve satışa engel bir durumun olmadığı teyit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılacak.

⦁ Satış sözleşmesi taraflarca imzalanınca noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi sisteme kaydedecek.

⦁ Sözleşme sisteme kaydolduktan sonra tapu müdürlüğü tarafından taşınmazın tapu siciline tescili yapılacak.

⦁ Satış sözleşmesiyle beraber diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarılacak ve fiziki olarak da arşivlenecek.

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