4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sizin Türklükle sorununuz ne? Notos Kitap Türk edebiyatı diyemedi

Sizin Türklükle sorununuz ne? Notos Kitap Türk edebiyatı diyemedi

Şair Kaan Eminoğlu, Notos Kitap isimli yayınevinin Türk düşmanlığını paylaştı. Eminoğlu, söz konusu yayınevinin Türk Edebiyatı diyemeyişine tepki gösterdi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:44
Takip Et

Notos Kitap Türk edebiyatı diyemedi. Sizin Türklükle sorununuz ne?

Sizin Türklükle sorununuz ne? Notos Kitap Türk edebiyatı diyemedi
+
Aa
-

Fransa edebiyatına, Fransız edebiyatı, Rusya edebiyatına Rus edebiyatı demekte sakınca görmeyen Notos Kitap yayınevi Türkiye edebiyatına Türk edebiyatı diyemedi.

Şair Kaan Eminoğlu söz konusu yayınevinin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma yer verdiği mesajında "Notos Kitap'a göre Rus edebiyatı ve Fransız edebiyatı var ama Türk edebiyatı yok! Onun adı "Türkçe edebiyat" Böylesi bir çifte standardı okurun belleğine kazımaya ne hakları var? Türk kelimesine karşı gösterilen bu tutuma edebiyat kamuoyu ne zaman tepki gösterecek?" diyerek tepki gösterdi.

Türk edebiyatı için "Türkçe Edebiyat" ifadesini kullanan yayın evine tepkiler çığ gibi büyürken Notos Kitap’tan şu ana kadar herhangi bir düzeltme ya da açıklama gelmedi.

Eminoğlu, yayınevinin komik duruma düştüğünü söylerken ise şu ifadeleri kullandı:

"Sol liberallerin düşünce pratiklerine göre Türk diyen herkes ırkçılığı çağrıştırıyor. Ancak Alman, Fransız, İngiliz ya da Rus denildiği zaman ırkçılık çağrışımı olmuyor. O yüzden Türk gördükleri her şeyi değiştirmek ya da kaldırmak gerektiğine inanıyorlar. Komik duruma düşüyorlar."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yakup Taşkın
4.01.2023 13:02
aynen. bir yerlerinde çıban çıkıyor. nasıl bir aşağılık kompleksi ise.  
 
Mehmet Söker
4.01.2023 12:56
Amaçları Ortadoğu da son kale olan TÜRK DEVLETİNİ yıkmak!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
1
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
2
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
3
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
5
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
6
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
7
﻿Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
﻿Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
﻿Brent petrolün varil fiyatı 81,81 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 81,81 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 81,81 dolar
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Park halindeki kamyon kundaklandı
﻿Park halindeki kamyon kundaklandı
﻿Park halindeki kamyon kundaklandı
﻿Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
﻿Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
﻿Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.