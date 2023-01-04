Sizin Türklükle sorununuz ne? Notos Kitap Türk edebiyatı diyemedi

Fransa edebiyatına, Fransız edebiyatı, Rusya edebiyatına Rus edebiyatı demekte sakınca görmeyen Notos Kitap yayınevi Türkiye edebiyatına Türk edebiyatı diyemedi.

Şair Kaan Eminoğlu söz konusu yayınevinin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma yer verdiği mesajında "Notos Kitap'a göre Rus edebiyatı ve Fransız edebiyatı var ama Türk edebiyatı yok! Onun adı "Türkçe edebiyat" Böylesi bir çifte standardı okurun belleğine kazımaya ne hakları var? Türk kelimesine karşı gösterilen bu tutuma edebiyat kamuoyu ne zaman tepki gösterecek?" diyerek tepki gösterdi.

Türk edebiyatı için "Türkçe Edebiyat" ifadesini kullanan yayın evine tepkiler çığ gibi büyürken Notos Kitap’tan şu ana kadar herhangi bir düzeltme ya da açıklama gelmedi.

Eminoğlu, yayınevinin komik duruma düştüğünü söylerken ise şu ifadeleri kullandı:

"Sol liberallerin düşünce pratiklerine göre Türk diyen herkes ırkçılığı çağrıştırıyor. Ancak Alman, Fransız, İngiliz ya da Rus denildiği zaman ırkçılık çağrışımı olmuyor. O yüzden Türk gördükleri her şeyi değiştirmek ya da kaldırmak gerektiğine inanıyorlar. Komik duruma düşüyorlar."