Nottingham Forest, Brentford 2 farkla geçerek galibiyet serisini sürdürdü

Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun bir yıllık görev süresini kutladığı hafta, Brentford’u 2-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısında Premier Lig’in ilk dört sırasında yer aldı. Ola Aina ve Anthony Elanga’nın golleriyle alınan bu zafer, Forest’ın Avrupa hedeflerini güçlendirdi.

Forest, bu galibiyetle ligdeki puanını 31'e yükseltti. Bu performans, kulübün 1987-88 sezonundan bu yana Premier Lig'deki en iyi ilk yarı performansı olarak kayıtlara geçti. O dönemde Forest, sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı. Ancak Nuno, başarıya rağmen temkinli açıklamalarda bulundu:

"Bu bir süreç. Sıralama önemli değil, önemli olan her gün daha iyi olmak ve birlikte bir şeyler inşa etmek. Henüz hiçbir şey başarmış değiliz," dedi.

SAVUNMA VE HÜCUMDA ÜSTÜN PERFORMANS

Brentford'un yoğun baskısıyla başlayan maçta, Forest defansı sağlam durdu. İlk gol, devrenin sonlarına doğru Neco Williams’ın sol kanattan getirdiği topu Ola Aina’nın ağlara göndermesiyle geldi. İkinci yarının başında Anthony Elanga, rakip savunma oyuncusu Keane Lewis-Potter’ın hatasını değerlendirerek skoru 2-0’a taşıdı.

Ev sahibi Brentford, bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini aldı. Daha önce evinde oynadığı sekiz maçta yedi galibiyet ve bir beraberlik alan ekip, Nottingham karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. Mikkel Damsgaard ve Yoane Wissa'nın fırsatları değerlendirememesi, Brentford’un sonuca ulaşamamasında etkili oldu. Ayrıca Forest kalecisi Matz Sels, kritik kurtarışlarıyla galibiyette büyük rol oynadı.

AVRUPA HEDEFİ GÜÇLENİYOR

Forest'ın bu galibiyeti, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma umutlarını artırdı. Kulübün mevcut formu ve disiplinli oyun anlayışı, taraftarlara uzun zamandır bekledikleri başarının sinyallerini veriyor. Ancak Nuno, bu yolda mütevazı ve kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceklerini vurguluyor.