Chelsea'ye yeni yıl sürprizi

İngiltere Premier Lig'in 18'inci haftasında Chelsea, deplasmanda Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.
Chelsea 16'ncı dakikada Raheem Sterling'in golüyle öne geçti.
İkinci yarıda baskılı oynayan Nottingham Forest, 63'üncü dakikada Serge Aurier'le beraberliği sağladı..
Chelsea, Premier Lig'de oynadığı son 7 maçta 6'ncı kez puan kaybetti. Chelsea 25, Nottingham Forest 14 puana yükseldi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.