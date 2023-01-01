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Chelsea'ye yeni yıl sürprizi

Chelsea, Premier Lig'in 18. haftasında Nottingham Forest'le karşılaştı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 21:48
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Nottingham Forest Chelsea'ye geçit vermedi

Chelsea'ye yeni yıl sürprizi
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İngiltere Premier Lig'in 18'inci haftasında Chelsea, deplasmanda Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.

Chelsea 16'ncı dakikada Raheem Sterling'in golüyle öne geçti.

İkinci yarıda baskılı oynayan Nottingham Forest, 63'üncü dakikada Serge Aurier'le beraberliği sağladı..

Chelsea, Premier Lig'de oynadığı son 7 maçta 6'ncı kez puan kaybetti. Chelsea 25, Nottingham Forest 14 puana yükseldi.

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