Nottingham Forest'ın başına Manisalı hoca geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Nuno Espirito Santo'nun görevine son veren yönetim, Yunan asıllı çalıştırıcı Ange Postecoglou ile anlaştığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nottingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis, "Takıma, kupa kazanma konusunda kendi kanıtlamış, istikrarlı bir teknik direktör getiriyoruz. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak harika birisi" dedi.

Marinakis, hedeflerinin istikrarlı şekilde ilerleyerek Avrupa kupalarında oynamayı garantilemek ve en iyilerle mücadele etmek olduğunu söyledi.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach.



Postecoglou has been in management for over 25 years, arriving on Trentside with experience of regularly competing and winning trophies at the highest level.… pic.twitter.com/Yc2XLrZa7M — Nottingham Forest (@NFFC) September 9, 2025

AİLESİ MANİSA'DAN YUNANİSTAN'A GÖÇ ETTİ

Teknik direktörlük kariyerine South Melbourne FC'de başlayan Postecoglou, Japonya'nın Yokahama FC takımından görev yaptıktan sonra 2021'de İskoçya'nın Celtic ekibinin başına geçti.

2021-2023 arasında Celtic'i çalıştıran Postecoglou, 2023-2025 yıllarında Tottenham'ı yönetti. Postecoglou, İngiliz ekibiyle geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu.

Yunan asıllı Ange Postecoglou, kökeninin Manisa'nın Alaşehir ilçesine dayandığını anlatmıştı.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşması kapsamında Postecoglou'nun ailesi Manisa'dan Atina yakınlarındaki Nea Filadelfia (Yeni Alaşehir) bölgesine yerleştirildi.

Postecoglou, 1965'te Nea Filadelfia'da dünyaya geldi. Fakat 1967 yılındaki askeri darbenin ardından işleri bozulan babası, Postecoglou 5 yaşındayken Avustralya'ya göç etti.