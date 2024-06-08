NOW TV'den flaş Ali Koç ve Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç eski başkan Aziz Yıldırım'a aylardır televizyona çıkma çağrısı yapıyordu. Bugünkü kongrede Ali Koç son kez Aziz Yıldırım'a seslendi ve bu talep sürpriz bir şekilde kabul edildi.

Aziz Yıldırım, "Sayın Başkan Ali Koç'u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız." dedi.

Bu gelişme sonrası iki başkanla ilk iletişime geçen kanal NOW Tv oldu. Hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç'un saatler 22.30'da NOW TV'de buluşacağı açıklandı.

Ancak saatler ilerleyince iki başkanın buluşma yeri değişti. Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Habertürk'e çıkmaya karar verdi.

Now TV'den konu ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Taraflar moderatör istemedi. Ardından 'Moderatör olsun ama soru sormasın' denildi. NOW TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk teklifi kabul etmedi ve yayın iptal oldu."