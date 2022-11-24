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  • Nükhet Duru tayt eleştirilerine isyan etti. ''Nerede kaldı fikir özgürlüğü?''

Nükhet Duru tayt eleştirilerine isyan etti. ''Nerede kaldı fikir özgürlüğü?''

"Bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık" sözleri ile tayt polemiğinin ateşini yakan şarkıcı Nükhet Duru, sözlerinin arkasında durduğunu belirterek eleştirilere cevap verdi. 

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 11:15
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Nükhet Duru tayt eleştirilerine cevap verdi. ''Nerede kaldı fikir özgürlüğü?''

Nükhet Duru tayt eleştirilerine isyan etti. ''Nerede kaldı fikir özgürlüğü?''
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Şarkıcı Nükhet Duru, “Ne olur bu tayt olayına bir dur deyin artık. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Hoş bir görüntü değil” sözlerinin ardından tayt polemiği başlamıştı. 

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, Okan Bayülgen’in TV 100’de yayınlanan “Uykusuzlar Kulübü” programına konuk oldu. Duru, “Sen o sözleri erkeklerle ilgili mi, yoksa kadınlarla ilgili mi söyledin?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Ben kadınlarla ilgili söyledim. Bu konuda kanaat önderi olduğum için değil. Yoldan geçerken bir anda ‘Tayt giymeyin’ demedim. Bir defile sonrasında mikrofon uzattılar, ‘En sevmediğiniz kılık nedir?’ diye sordular.”

Duru, sözlerini şöyle devam etti: “En sevmediğim kılık tayt. Her şeyin bir adabı var. Birtakım kılıkların yeri ve zamanı var. Sokağa çıktıkları zaman hiç şık görünmüyorlar. Çünkü altına tank gibi bir spor pabuç giyiyorlar. ‘Bu nedir acaba?’ diyorsun. Ben bunu beğenmek zorunda değilim. Nerede kaldı fikir özgürlüğü?”

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Musty
24.11.2022 11:16
Afganı suriyelisi hepsi gitsin  
 
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