Nükhet Duru'dan yıllar sonra gelen itiraf

1971 yılında Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak şarkıcılığa adım atan, 1974'te ilk plağı yayınlanan Nükhet Duru, TRT Müzik’te yayınlanan ‘Hayatım Müzik’ programına konuk oldu.

Her sabah güne dans ederek başladığını dile getiren Nükhet Duru, "Her sahneye çıkışımda ilk günkü heyecanımı hissediyorum. Ellerim ve burnum buz gibi oluyor" açıklamasını yaptı.

Bir itirafta da bulunan Duru, "MFÖ’nün ‘Ele Güne Karşı’ şarkısı bana gelmişti, uymaz diye okumadım. Sonrasında Seyyal Taner aldı. Altı ay içinde söylemeyince MFÖ şarkıyı çıkardı. Şarkı patlayınca çok pişman oldum" dedi.