Nükleer Santral Projesi'ne dev sübvansiyon sağlanacak

Bakanlık, Sizewell C Geliştirme Harcamaları (Devex) Planı'nın "önerilen yeni nükleer santral Sizewell C'nin (SZC) geliştirilmesine Nihai Yatırım Kararı (FID) noktasına kadar sürekli destek sağlanmasını" sağlayacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca "Daha spesifik olarak, bu Devex Planı hükümete FID'ye kadar olan kalkınma harcamalarının maliyetlerini karşılamada daha fazla esneklik sağlayacaktır" denildi.

DESNZ, Devex Planı için finansmanın "yaklaşan harcama incelemesi de dahil olmak üzere ilgili onaylara tabi olarak" sağlanacağının altını çizdi. Devex Planı'nın, hükümetin Kasım 2022'de SZC'ye ilk yatırım yaptığı noktada oluşturulan mevcut SZC Yatırım Finansman Planına ek ve ondan ayrı olduğunu belirtildi.

EDF liderliğinde sürdürülen proje dahilinde Sizewell C'nin en az 60 yıl boyunca yaklaşık altı milyon eve eşdeğer, 3,2 GW elektrik üreten iki EPR'ye sahip olması planlanıyor.

Yeni nükleer santralin, Somerset'teki Hinkley Point C'de inşa edilen iki üniteli tesise benzer bir tasarım olması ve yaklaşık otuz yıldır Birleşik Krallık'taki ilk yeni nükleer inşaat projesinden kazanılan deneyimin bir sonucu olarak daha hızlı ve daha düşük maliyetle inşa edilmesi amaçlanıyor.