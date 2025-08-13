Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!

Gravelines nükleer santralinde denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığı belirtildi. Yetkililer, olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörlerin otomatik olarak kapandığını açıkladı.

Diğer iki reaktörü bakımda olan nükleer santraldeki enerji üretimi denizanaları sebebiyle tamamen durdu.

İstanbul kıyılarında denizanalarıyla kaplandı

Denizanaları hakkında 25 ilginç gerçek

DENİZANALARI NEDİR?

Denizanaları (Scyphozoa sınıfı), Cnidaria şubesine ait, genellikle jelatinimsi bir yapıya sahip deniz canlılarıdır. Zooplankton olarak sınıflandırılan bu omurgasızlar, serbest yüzen ya da sabit yaşayan türleriyle bilinir. Türkçede “medüz” olarak da adlandırılırlar, ancak halk arasında “denizanası” terimi daha yaygındır. Denizanaları, tarih öncesi dönemlerden beri var olan eski canlı türlerindendir ve dünya genelinde okyanuslarda, denizlerde bulunurlar.



