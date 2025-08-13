Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!

Nükleer santralde denizanası krizi: Üretim durdu!

Fransa’nın Gravelines nükleer santralinde denizanası sürüsü soğutma sistemlerini tıkadı, dört reaktör otomatik kapandı.

Gravelines nükleer santralinde denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığı belirtildi. Yetkililer, olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörlerin otomatik olarak kapandığını açıkladı.

Diğer iki reaktörü bakımda olan nükleer santraldeki enerji üretimi denizanaları sebebiyle tamamen durdu.

DENİZANALARI NEDİR?

Denizanaları (Scyphozoa sınıfı), Cnidaria şubesine ait, genellikle jelatinimsi bir yapıya sahip deniz canlılarıdır. Zooplankton olarak sınıflandırılan bu omurgasızlar, serbest yüzen ya da sabit yaşayan türleriyle bilinir. Türkçede “medüz” olarak da adlandırılırlar, ancak halk arasında “denizanası” terimi daha yaygındır. Denizanaları, tarih öncesi dönemlerden beri var olan eski canlı türlerindendir ve dünya genelinde okyanuslarda, denizlerde bulunurlar.

