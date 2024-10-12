Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 3. maddesini tartışmaya açtı. 'Değişmelidir'

Türkiye Büyük Millet Meclisi​ (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un iki gün önce Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Yeni anayasa​ çalışmalarıyla hakkında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3'üncü maddesinin değişmesi gerektiğini ima etti.

"HERKESİN FİKRİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Yeni anayasa yapım süreci hakkında bilgi veren Kurtulmuş, "Önce hangi usulle yapacağınızı ortaya koymanız lazım ki ondan sonra esasları doğru bir şekilde tartışabilesiniz. Herkesin fikrini ortaya koyacağı, şeffaf bir sürecin yönetilmesi, müzakerelerin de gerçek bir şekilde yönlendirilmesi şarttır. TBMM Başkanlığı’nın üzerine düşen bu şeffaf müzakere sürecini yönetebilmektir” ifadelerini kullandı.

"ANAYASA'NIN 3'ÜNCÜ MADDESİ DEĞİŞMELİDİR"

Numan Kurtulmuş'un burada söylediği ve Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesi hakkında belirttiği sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kurtulmuş konuşmasında, "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Numan Kurtulmuş'un bu sözlerine birçok siyasi isimden tepki geldi.

"İLK 4 MADDE DEĞİŞEMEZ"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Kurtulmuş'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bak gördün mü sen! Anayasanın 3. Maddesin de yazım hatası varmış, değişmesi gerekirmiş. 3.Madde: 'Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüdür' diyor. Numan Efendi! Bunun neresi seni rahatsız etti? Yazım hatası yok,Saraydan gelen talimat var. İlk 4 madde değişemez."

Bak gördün mü sen!

Anayasanın 3. Maddesin de yazım hatası varmış,değişmesi gerekirmiş.

3.Madde: “Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüdür.” diyor.

Numan efendi!

Bunun neresi seni rahatsız etti?

Yazım hatası yok,Saraydan gelen talimat var.

İlk 4 madde değişemez. pic.twitter.com/9ReAAZfDf4 — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) October 12, 2024

"NUMAN KURTULMUŞ KELİME OYUNU YAPIYOR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise şunları söyledi:

"Alıştıra alıştıra bölecekler anlaşılan. Numan Kurtulmuş kelime oyunu yapıyor. Oysa doğrusu 'Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüdür.'

Devlet, yüksek otorite, millet ve ülkeden oluşur. Bütün devletler hukuku kitaplarında böyle anlatılır. Onun için yazanlar doğru yazmış. Tabii amaç ilk 3 maddede masum değişiklikler önerip sonra içeriğini tamamen yok etmek. Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Fakat en çok yöneten ve yıkanlar kalır."