Numan Kurtulmuş, Rusya'ya gidiyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Numan Kurtulmuş, Rusya'ya gidiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mevkidaşı Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun daveti üzerine Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Numan Kurtulmuş, 23-26 Eylül tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kurtulmuş, ziyaretinin ilk gününde başkent Moskova'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret edecek, buradaki öğrencilerle bir araya gelecek.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Rus-Türk İş Adamları Birliği üyelerini kabul edecek Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ticari işbirliği imkanlarıyla, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak başlıklar hakkında değerlendirmede bulunacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 24 Eylül Salı günü Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile heyetler arası toplantı gerçekleştirecek. Aynı gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, her yıl üst düzey yabancı bir heyeti ağırlayan Akademi'nin toplantısına katılarak bölge uzmanları, öğretim üyeleri, genç diplomatlar ve öğrencilere hitapta bulunacak.

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