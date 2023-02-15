Sabancı'nın fotoğrafını topa tuttular. Numan Kurtulmuş'a ses çıkarmadılar. Oysa ikisi de saygısızlık

Akbank'ın patronu ve Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın Kahramanmaraş depreminde ölen 3 Akbank çalışanın toprağa verildiği günde Florida'da bir partiden yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un depremzedeleri ziyareti sırasında yanındaki partililerle birlikte gülerken çekildiği fotoğraf da yine sosyal medyada tepkileri üzerine çekmişti.

Sabah gazetesinin yazarları Dilek Güngör ve Bülent Cankurt, Sabancı'nın fotoğrafına gazetedeki köşelerinden tepki gösterdi. Ancak, iktidara yakınlığı ile bilinen gazetenin yazarları, Numan Kurtulmuş'un gülerken çekilen fotoğrafına bir şey demedi.

"SÖYLEYECEK BİR KELİME BULAMIYORUM"

Dilek Güngör, fotoğraf için “Büyük ayıp… Büyük sorumsuzluk… Büyük duyarsızlık…” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ne denir bilemiyorum, söyleyecek bir kelime de bulamıyorum.

Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük bir felaket yaşamışız. 31 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş…100 binden fazla yaralımız var. Sadece deprem bölgesinde değil Türkiye'nin her köşesinde insanlar yedikleri yemekten, içtikleri sudan, sıcak evlerinden utanır olmuş…

Suzan Hanım, kendi bankasının personelinin cenazeleri defnedilirken, Sabancı Holding, depremde hayatını kaybeden çalışanları için başsağlığı ilanı verirken, böyle bir fotoğrafı sosyal medya hesabına koyuyor.

Pes…"

Bülent Cankurt da köşesine fotoğrafı taşıyarak tepkisini kaleme aldı.

Suzan Sabancı’nın paylaşımına köşelerinden tepki gösteren Sabah gazetesi yazarları, önceki gün AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un depremzedeleri ziyareti sırasında yanındaki partililerle birlikte gülerken çekildiği fotoğrafa sessiz kaldılar.