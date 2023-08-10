Numan Kurtulmuş'tan Anafartalar Zaferi kutlaması

Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı.

KAYNAK: AA
Numan Kurtulmuş'tan Anafartalar Zaferi kutlaması

Anafartalar Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda şükranla anıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anafartalar Zaferi, milletimiz için kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin yiğitlik dolu en parlak sayfalarındandır. Binlerce askerimizin bağımsızlık mücadelesiyle elde ettiği bu zafer, gelecek nesillere her daim güncellenecek şehadet davasını miras olarak bırakmıştır." ifadelerine yer verdi.

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