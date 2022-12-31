AKP’li Numan Kurtulmuş’tan erken seçim açıklaması

Siyasette erken seçim tartışması sürerken AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama geldi.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Kurtulmuş, 2023 yılında yapılacak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim takvimini değerlendirdi.

"BİR MİKTAR ÖNE ALINABİLİR"

Seçimlerin haziran ayında yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş, "Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir. Ama böyle bir konu henüz gündemimizde değil” ifadelerini kullandı.