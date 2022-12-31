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AKP’li Numan Kurtulmuş’tan erken seçim açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, belli zorunluluklar oluşursa seçim tarihinin öne alınabileceğini açıkladı...

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 20:24
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Numan Kurtulmuş’tan flaş seçim tarihi açıklaması

AKP’li Numan Kurtulmuş’tan erken seçim açıklaması
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Siyasette erken seçim tartışması sürerken AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama geldi.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Kurtulmuş, 2023 yılında yapılacak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim takvimini değerlendirdi.

"BİR MİKTAR ÖNE ALINABİLİR"

Seçimlerin haziran ayında yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş, "Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir. Ama böyle bir konu henüz gündemimizde değil” ifadelerini kullandı.

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merdanoğlu
31.12.2022 20:29
sizin kafanıza göre seçim tarihi yapılamıyor maalesef  
 
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