Nur Fettahoğlu en doğal haliyle görüntülendi

Oyuncu Nur Fettahoğlu, alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Fettahoğlu sade ve şık kombini ile beğeni toplarken, makyajsız hali ise gözlerden kaçmadı.

Nur Fettahoğlu en doğal haliyle görüntülendi

Oyuncu Nur Fettahoğlu, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre dünyaca ünlü mağazaların ve markaların olduğu meydan katını dolaşıp alışveriş yapan oyuncu, kısa süren alışverişinin ardından aracını teslim almak için vale noktasına doğru yöneldiğinde yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Bu ilgiye kayıtsız kalmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektiren oyuncunun, sade ve şık kombini ile beğeni toplarken, doğal ve makyajsız güzelliği ise gözlerden kaçmadı.

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