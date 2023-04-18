Nuray Güngör Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör, 2 altın ve 1 bronz, Aysel Özkan ise gümüş madalya elde etti

Nuray Güngör Avrupa Şampiyonu oldu

Ermenistan'da süren Avrupa Halter Şampiyonası'nın 4. gününde milli sporcular; 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 40 ülkeden 172'si kadın toplam 318 sporcunun katılımıyla devam edildi.

Kadınlar 64 kilo müsabakasında milli halterci Nuray Güngör, koparmada 99 kiloyla altın, silkmede 120 kiloyla bronz ve toplamda da 219 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

Aynı sıklette milli sporcu Aysel Özkan ise koparmada 98 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, silkmede 115 ve toplamda da 213 kiloluk derecelerle yarışmayı tamamladı.

Milli sporculara madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü takdim etti.
(AA)

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