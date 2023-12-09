Nurgül Yeşilçay fakir edebiyatı yapan fenomenleri tiye aldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Nurgül Yeşilçay, son günlerde fakir edebiyatı yapmaya başlayan fenomenleri tiye aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Nurgül Yeşilçay fakir edebiyatı yapan fenomenleri tiye aldı

Son olarak Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay gündemden düşmeyen fenomenleri taklit etti.

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Polatların tutuklanmasının ardından inceleme altınan birçok sosyal medya fenomeni soruşturmaya dahil edildi. Listede yer alan fenomenlere yurt dışına çıkış yasağı geldi, tüm mal varlıklarına el konuldu ve şirketlerine kayyım atandı.

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Dilan ve Engin Polat'ı taklit ettiği düşünülen Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti dikkat çekiyordu. Haklarında beş farklı suçlamayla soruşturma başlatılan çift, zenginlik içeren paylaşımlarını sildi. Ardından da köy evinde ve yer sofrasında paylaşımlar yapmaya başladı.

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"TANIDIK GELİYOR MU?"

Soba başında kahve içtiği videoyu "Tanıdık geliyor mu?", "Cafe yer,ne kahvehaneye gidip Türk kahvemi soba başında yudumlamak zorunda kalıyorum! Üstümdekiler de pazardan zaten." notuyla paylaştı.

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Nurgül Yeşilçay, Öz çiftinin soba başı fotoğrafı başta olmak üzere tüm fakir edebiyatı yapan sosyal medya fenomenleri tiye aldı.

Nurgül Yeşilçay'ın fakir edebiyatı paylaşımı gündem oldu.

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