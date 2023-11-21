Nurgül Yeşilçay makyajsız halini paylaştı. Yorum yağmuruna tutuldu

Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği Alanur Yıldız karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, makyajsız halini paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Özlem Kıral
Nurgül Yeşilçay makyajsız halini paylaştı. Yorum yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiriyor.

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Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isim bu defa makyajsız pozuyla sosyal medyayı salladı.

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Her paylaşımıyla olan olan Nurgül Yeşilçay'ın makyajsız pozuna beğeni yağdı.

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Yeşilçay'a sosyal medyada, 'Makyajsız daha güzelsin', 'Güzel her zaman güzeldir', 'Her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın makyajsız hali...

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Yeşilçay; İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi yapımlarda rol aldı.


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