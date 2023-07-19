Nurgül Yeşilçay takipçilerine süper gücünü açıkladı

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve yüklediği mizah dozu yüksek paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, hesabından paylaştığı son videoda tek eliyle alkış yaparken görülüyor.

Nurgül Yeşilçay takipçilerine süper gücünü açıkladı

Şimdilerde Veda Mektubu adlı dizide izlediğimiz Nurgül Yeşilçay, dizinin setinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini dizinin mutfağına sokuyor.

Gündemi takip eden ve Instagram hesabından bol miktarda paylaşımda bulunan Yeşilçay özellikle esprili paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Son olarak çocuğuyla birlikte paylaşımlar yapan Yeşilçay paylaştığı videoda tek eliyle alkış yaparken görülüyor.

nurgul-ic-yyyy.jpg

Başarılı oyuncu bu görüntüsünü "Benim süper gücüm var tek elimle alkış yapabiliyorum" notuyla paylaştı.

İlgili Haberler
Nurgül Yeşilçay Euro'nun yükselişini böyle tiye aldı
KDV ve harçlara yapılan zamlar Nurgül Yeşilçay’ı yaşlandırdı
Nurgül Yeşilçay yaşadığı sivrisinek mağduriyetini paylaştı
Nurgül Yeşilçay ‘tiki’ kızları hedef aldı. Bu paylaşım onları çok kızdıracak
Öne Çıkanlar
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Dolar bugün ne kadar? 19 Temmuz euro ve dolar kuru ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Sultanbeyli'de silahlı saldırı Yaşam
Sultanbeyli'de silahlı saldırı
İki sevgili, yatak odasında başlarından vurulmuş olarak bulundu Güncel
İki sevgili, yatak odasında başlarından vurulmuş olarak bulundu
Seçim öncesi AKP'ye oy isteyen vatandaş Erdoğan'a seslendi. 'Bu millet beni gördüğü yerde çok kötü edecek' Güncel
Seçim öncesi AKP'ye oy isteyen vatandaş Erdoğan'a seslendi. 'Bu millet beni gördüğü yerde çok kötü edecek'
Van’da ekmek fiyatına zam Ekonomi
Van’da ekmek fiyatına zam
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli tatil açıklaması Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adli tatil açıklaması
Pentagon, Ukrayna’ya 1,3 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı Dünya
Pentagon, Ukrayna’ya 1,3 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıkladı