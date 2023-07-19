Nurgül Yeşilçay takipçilerine süper gücünü açıkladı

Şimdilerde Veda Mektubu adlı dizide izlediğimiz Nurgül Yeşilçay, dizinin setinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini dizinin mutfağına sokuyor.
Gündemi takip eden ve Instagram hesabından bol miktarda paylaşımda bulunan Yeşilçay özellikle esprili paylaşımlarıyla öne çıkıyor.
Son olarak çocuğuyla birlikte paylaşımlar yapan Yeşilçay paylaştığı videoda tek eliyle alkış yaparken görülüyor.
Başarılı oyuncu bu görüntüsünü "Benim süper gücüm var tek elimle alkış yapabiliyorum" notuyla paylaştı.
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