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Nurgül Yeşilçay oklavayı eline aldı mutfağa girdi

Kanal D’nin, yapımını Most Production yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizisi Veda Mektubu’nun, 10 Nisan Pazartesi akşamı ekrana yeni bölümüne Alanur'un intikam hamlesi damga vuracak.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 13:51
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Nurgül Yeşilçay 'Veda Mektubu'nda oklavayı eline aldı mutfağa girdi

Nurgül Yeşilçay oklavayı eline aldı mutfağa girdi
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Seher’in Aslı'ya attığı tokadı öğrenen Alanur, bir intikam planı uygulamaya koyuyor. Herkesin Hatice için hastanede olmasını fırsat bilen Alanur, Seher'in mutfağını ele geçiriyor.

SEHER VE ZİYA'YI ŞOKE EDEN SÜRPRİZ

Eline un ve oklava alan Alanur, mutfakta da ne kadar başarılı olduğunu kendini izleyen şaşkın gözlere rağmen kanıtlıyor. Eve gelen Seher ve Ziya bu sürpriz karşısında şoka uğruyor.

"EĞER KIZIMA BİR DAHA DOKUNURSAN ŞOVU BİRLİKTE ÇEKERİZ"

Akşam yemeğine kendi imzasını atan Alanur'un, Seher’e uyarısı da sert oluyor. "Bu fragmandı, eğer kızıma bir daha dokunursan şovu birlikte çekeriz” dediği o sahneler seyri yüksek bir bölümün sinyalini veriyor. Aslı ve Mehmet aşkı yine anneleri nedeniyle yeni bir sınavla karşı karşıya gelirken, yeni bölümde yaşanacaklar ise şimdiden merak uyandırıyor.

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