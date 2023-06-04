Nurgül Yeşilçay'dan ilginç, Galatasaray ve şampiyonluk kutlaması paylaşımı

Kadrosunda yer aldığı Veda Mektubu adlı diziyle adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, arabasını yıkatırken çektiği bir görüntü üzerinden Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Yeşilçay, Beşiktaş taraftarı olduğunun notunu düşmeyi unutmadı.

Nurgül Yeşilçay'dan ilginç, Galatasaray ve şampiyonluk kutlaması paylaşımı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla esprili kişiliğini gözler önüne seren Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabının hikaye bölümünden kadrosunda bulunduğu diziye dair bol miktarda paylaşıma imza atıyor.

Zaman zaman özel hayatına dair paylaşımları da takipçilerinin beğenisine sunan Yeşilçay bu defa futbolsever takipçilerini unutmadı ve Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

Gittiği bir benzincide aracını yıkattığı sırada fırçaların sarı kırmızı renkte olduğunu fark eden Yeşilçay, fona eklediği şarkı üzerinden Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

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Nurgül Yeşilçay bunu yaparken kendisinin Beşiktaş'a gönül vermiş bir taraftar olduğunu eklemeyi de unutmadı.

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