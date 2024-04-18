Nuri Alço'dan iyi haber geldi

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Nuri Alço geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve kendisine doktorlar tarafından konulan teşhiste beyin kanaması geçirdiği belirtilmişti.

Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Yeşilçam’ın usta oyuncusu bir süre yoğun bakımda kalmasının ardından normal odaya alınmış ve tedavisine burada devam edilmişti.

10 günden fazla hastanede tedavi gören Nuri Alço’dan sonunda iyi haber geldi. Usta oyuncunun eşi Burcu Alço sosyal medya hesabından Nuri Alço’nun son durumu hakkında bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Nuri Alço’nun yarın taburcu edileceği belirtilirken, Burcu Alço bu süreçte yanlarında olanlara teşekkür etti.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Yeşilçam’ın unutulmaz usta oyuncularından Nuri Alço 26 Nisan 1951 yılında Eskişehir’de hayata gözlerini açtı. Aslen Bulgar göçmeni olan Nuri Alço Bankacılık ve İlaç Mümessilliğinin sonrasında Günaydın ve Saklambaç gazetelerine mankenlik yaptı.

Eskişehir Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel bir şekilde mankenlik yapan Alço sonrasında ise hayatının en tanınır olma evresine, Yeşilçam dünyasına adım attı. Yeşilçam dünyasında 300’den fazla filmde yer alan Nuri Alço burada sergilediği roller ile dönemin en çok aktörlerinden birisi olmuştur.

NE OLDU?

Usta oyuncu bundan yaklaşık 2 hafta kadar önce Eskişehir’de evindeyken birden bire rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından beyninde pıhtı attığı ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Bir süre yoğun bakımda tedavi altında olan Alço daha sonrasında normal odaya alındı. Burcu Alço tarafından bugün sosyal medyadan yapılan açıklamada Nuri Alço’nun yarın taburcu olacağı bilgisi verildi.