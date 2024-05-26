Nuri İyem resimleri yeni mekanında

Hatice Özen
Nuri İyem resimleri yeni mekanında

Türk resim sanatının son seksen yılının mihek taşlarından Nuri İyem’in hayata veda etmesinden sonraki en önemli sergilerinden biri İBB’ye mahsus Solo Botter sanat evinde açıldı.

Sergide sanatçının portre, figür ve manzara türlerinde çizdiği ve çeşitli koleksiyonlardan derlenmiş yapıtları sanatseverlere sunulmakta. 29 Ağustos tarihine kadar açık kalacak serginin açılışına Türk ve yabancı sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. Açılış töreninde Türk resim galericiliğinin duayenlerinden Yahşi Baraz, Nuri İyem’in sanatıyla ilgili görüşlerini Yeniçağ’a şu sözlerle açıkladı:

“Yakından tanıdığım ve takdir ettiğim bir fırça ustasıydı. Kendine has konuları ve tarzıyla sanat tarihinde hep var olacak bir iz koydu. Onun eserlerini tanımak için altındaki imzaya bakmaya bile gerek yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu etkinlikleri Türkiye’de resim sanatının sadece geçmişi açısından değil bugünü ve geleceği açısından da büyük önem arz ediyor.”

04a2b6ec-b73a-4522-b240-764bee20182b.jpg

1915 yılında Aksaray’da doğan Nuri İyem’in resim sanatına gelmesinde dönemin Güzel Sanatlar Akademisi hocası ve ünlü ressam Nazmi Ziya’nın büyük rolü olmuştur. 1933 yılında kaydını yaptırdığı Akademi’deki eğitimine çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman ara vermek zorunda kalınca 1944’te mezun olabildi. Türk resim tarihinin en ünlü yaratıcılık gruplarından biri olan Yeniler Grubu’nun(1941) kuruluşunda Avni Arbaş, Selim Turan, Turgut Atalay vs. ile birlikte rol alan Nuri İyem’in sanat hayatı boyunca 3500 tablo yaptığı bilinmektedir. Türkiye’nin çeşitli sanat etkinliklerinde defalarca ödüllere layık görülen Nuri İyem’in 2001 yılında Evin Sanat Galerisi’nde açılmış sergisi büyük ses getirmiştir.

18 Haziran 2005’te doksan yaşında hayatını kaybeden Nuri İyem, Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilmiştir.

e598f9e8-a727-421b-b0ef-6965afcb7af7.jpg

Son Haberler
Kaya’dan oyma müze Kültür Sanat
Kaya’dan oyma müze
Bu taşı takan paraya para demiyor Yaşam
Bu taşı takan paraya para demiyor
Kendilerini ‘fenomen’ diye tanıtıyorlar annelerin ve bebeklerin sağlığını riske atıyorlar Sağlık
Kendilerini ‘fenomen’ diye tanıtıyorlar annelerin ve bebeklerin sağlığını riske atıyorlar
Mahfi Eğilmez tek tek açıkladı: Büyük kriz yaşanacak Ekonomi
Mahfi Eğilmez tek tek açıkladı: Büyük kriz yaşanacak
Galatasaray Konya'yı salladı Spor
Galatasaray Konya'yı salladı
Yalan Haber. Medyanın kanlı tarihi Medya Polemik
Yalan Haber. Medyanın kanlı tarihi
İsrail'de tansiyon yükseldi. Netanyahu’nun evinin önüne kadar geldiler Dünya
İsrail'de tansiyon yükseldi. Netanyahu’nun evinin önüne kadar geldiler