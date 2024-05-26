Nuri İyem resimleri yeni mekanında

Sergide sanatçının portre, figür ve manzara türlerinde çizdiği ve çeşitli koleksiyonlardan derlenmiş yapıtları sanatseverlere sunulmakta. 29 Ağustos tarihine kadar açık kalacak serginin açılışına Türk ve yabancı sanatseverlerin ilgisi büyük oldu. Açılış töreninde Türk resim galericiliğinin duayenlerinden Yahşi Baraz, Nuri İyem’in sanatıyla ilgili görüşlerini Yeniçağ’a şu sözlerle açıkladı:

“Yakından tanıdığım ve takdir ettiğim bir fırça ustasıydı. Kendine has konuları ve tarzıyla sanat tarihinde hep var olacak bir iz koydu. Onun eserlerini tanımak için altındaki imzaya bakmaya bile gerek yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu etkinlikleri Türkiye’de resim sanatının sadece geçmişi açısından değil bugünü ve geleceği açısından da büyük önem arz ediyor.”

1915 yılında Aksaray’da doğan Nuri İyem’in resim sanatına gelmesinde dönemin Güzel Sanatlar Akademisi hocası ve ünlü ressam Nazmi Ziya’nın büyük rolü olmuştur. 1933 yılında kaydını yaptırdığı Akademi’deki eğitimine çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman ara vermek zorunda kalınca 1944’te mezun olabildi. Türk resim tarihinin en ünlü yaratıcılık gruplarından biri olan Yeniler Grubu’nun(1941) kuruluşunda Avni Arbaş, Selim Turan, Turgut Atalay vs. ile birlikte rol alan Nuri İyem’in sanat hayatı boyunca 3500 tablo yaptığı bilinmektedir. Türkiye’nin çeşitli sanat etkinliklerinde defalarca ödüllere layık görülen Nuri İyem’in 2001 yılında Evin Sanat Galerisi’nde açılmış sergisi büyük ses getirmiştir.

18 Haziran 2005’te doksan yaşında hayatını kaybeden Nuri İyem, Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verilmiştir.