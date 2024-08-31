Nuri Şahin başaramadı

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Nuri Şahin başaramadı

Werder Bremen'e konuk olan Borussia Dortmund puanları rakibiyle bölüştü.

Bundesliga’nın 2. Hafta mücadelesinde Borussia Dortmund Werder Bremen ile karşı karşıya geldi.

Weserstadion’da oynanan mücadelede taraflar 0-0 berabere kalarak puanları bölüşmek zorunda kaldı.

Nuri Şahin’in ekibinde Nico Schlotterback 73. Dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuç ile birlikte 4 puana ulaşan Borussia Dortmund maç fazlasıyla 2. Sıraya yerleşti. Werder Bremen ise 2 puanla 2. Sıraya yerleşti.

Borusia Dortmund’un sıradaki rakibi Heidenheim olacak. Werder Bremen ise Mainz 05 ile karşılaşacak.

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