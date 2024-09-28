Nuri Şahin'den muhteşem dönüş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Şahin'den muhteşem dönüş

Bochum karşısında 2-0 geriye düşen Borussia Dortmund 4-2 galip gelmeyi bildi.

Almanya Bundesliga’nın 5. Hafta mücadelesinde, Nuri Şahin’in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, Bochum ile karşı karşıya geldi.

GERİDEN GELEREK KAZANDILAR

Dormund Stadı’nda oynanan kritik mücadelede sarı-siyahlılar rakibini geriden gelerek 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Konuk ekip karşılaşmanın 16. Dakikasında Matus Bero ve 21. Dakikasında De Wit’in attığı gollerle mücadelede 2-0 öne geçti. Evinde gördüğü 2 golden sonra maçta baskısını arttıran Borussia Dortmund, 44. dakikada Sehrou Guirassy, 62. dakikada Emre Can (P) 75. dakikada yine Guirassy ve 81. dakikada Felix Nmecha’nın attığı gollerle rakibini mağlup etti.

MORALLER DÜZELDİ

Geçtiğimiz hafta Stuttgart karşısında aldığı 5-0’lık yenilgi ile kabusu yaşayan Borussia Dortmund bu galibiyet ile moralleri yükseltti.

2. SIRAYA YERLEŞTİLER

Bu sonuç ile birlikte 10 puana ulaşan Borussia Dortmund maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 1 puanda kalan Bochum ise 17. sırada yer aldı.

Ligin 7. haftasında Borussia Dortmund Union Berlin’e konuk olacak. Bochum ise Wolfsburg’u ağırlayacak.

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