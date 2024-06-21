Nurseda’dan 7 ay sonra kahreden haber! Bir aile yok oldu

Geçen yıl 23 Kasım'da Merkez Mahallesi'nde gerçekleşen bu olayda, Nevzat Acar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2021'de uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Züleyha Acar (47) ile boşandıktan sonra Zonguldak'a taşındı.

Boşanmadan üç gün sonra, Züleyha Acar ve çocukları Nurseda ile Oğuz Can Acar'ın (26) bulunduğu eve geldiğinde, Züleyha Acar polisi aramak için eve çıktı. Nevzat Acar ise binaya girerek çocuklarına ateş açtı ve daha sonra Züleyha Acar'a da ateş edip kendini vurdu.

Oğuz Can Acar olay yerinde hayatını kaybederken, Züleyha Acar ve Nevzat Acar ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldılar ve kısa süre sonra hayatlarını kaybettiler.

Nurseda Acar, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı, ancak yedi ay sonra tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Nevzat Acar'ın eşine on iki, oğluna dokuz, kızına ise üç el ateş ettiği belirlendi.

Aile, olaydan bir gün sonra Zonguldak'ta defnedildi. Nevzat Acar'ın boşanmayı kabullenmediği ve ailesini tehdit ettiği, boşanma kararının eline ulaşmasının ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.