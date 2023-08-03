Nursel Köse Ovacık’ta aşure dağıttı

Yapımcılığını A Time Medya’nın sahibi Hale Algan’ın üstlendiği ‘Başkan’ filminin basın toplantısı, çekimlerin gerçekleştiği Tunceli Ovacık’ta yapıldı. Algan “Kalıcı işler yapmak üzere bu yola çıktık” dedi.



Filmde rol alan Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel ve Salih Kalyon toplantı sonrası Ovacık’ı dolaştı.

Nursel Köse meslektaşı Sevcan Aldatmaz ile aşure dağıtıldığını görünce hemen yardımlarına koştu. Önce çocuklara, sonra yaşlılara servis yaptı.

Yorulunca kapının önüne oturarak bir tabak aşureyi midesine indirdi. Oyuncu, “Burada şahane kadın kooperatifleri var. Kışlık erzağımı onlardan temin edeceğim” dedi.

Nursel Köse ile Sevcan Aldatmaz önce servis yaptı, sonra da kendilerine aşure ziyafeti çekti.