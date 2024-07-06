Nusret’in restoranına saldıran çete çökertildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Nusret’in restoranına saldıran çete çökertildi

Ali Yerlikaya, Kuyu-7 Operasyonlarında ünlü restoran sahibi Nusret’e saldıran ve elebaşlığını Volkan Reçber’in yaptığı suç örgütü üyeleri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli 2 ilde Kuyu-7 operasyonlarının yapıldığını duyurdu. Operasyonlarda Elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Çeteye ait 33 şüpheli yakalandı. Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonu paylaştı.

Bakanı Yerlikaya "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şöyle dedi:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 34 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet balistik yelek ve 1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

NUSRET’İN RESTORANINA SALDIRI YAPILMIŞTI

İstanbul Etiler Nusret’in restoranına yönelik silahlı saldırı yapılmıştı. Saldırı talimatının Barış Boyun tarafından suç örgütü lideri Volkan Reçber’in adamları tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Volkan Reçber’in yurtdışında firari olduğu da biliniyordu.

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