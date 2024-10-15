Nvidia hisseleri uçuşa geçti

Yapay zeka çip devi Nvidia, Pazartesi günü 138,07 dolarlık rekor bir seviyede kapandı ve bu oran, Haziran ayında belirlenen 140,76 dolarlık tüm zamanların zirvesinden sadece %1,9 daha düşük. Söz konusu muhteşem performans Nvidia'nın piyasa değerini 3,4 trilyon dolara taşıdı ve Wall Street'te Microsoft'u geride bırakarak Apple'ın ardından ikinci en değerli şirket oldu.

YARI İLETKEN HİSSELERİ NVİDİA'NIN SIRTINDA

Nvidia'nın başarısının dalga etkisi, Ekim ayında %6,5 artış gösteren VanEck Semiconductor ETF'sinde (SMH) açıkça görülüyor. Yükseliş eğilimi, çip sektöründe de yansıyor ve birkaç önemli oyuncu etkileyici kazançlar elde ediyor. Intel ve Micron Technology, ikisi de geçen ayda yaklaşık %19 artışla öne çıkıyor. Tayvan Semiconductor Manufacturing, yapay zeka destekli çip patlamasının küresel doğasını vurgulayacak şekilde yeni bir zirveye ulaştı.