Nvidia, piyasa değeriyle Saudi Aramco’yu geçti

Kaynak: Bloomberght
Nvidia, piyasa değeriyle Saudi Aramco’yu geçti
Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken, California merkezli çip üreticisi Nvidia, 2,056 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'yu geride bıraktı.

Nvidia'nın hisseleri geçtiğimiz gün yüzde 4 artışla 822,79 dolara yükselirken, şirketin hisselerindeki artış 2024’ün başından beri yüzde 65’i aştı.
Piyasa değeri geçtiğimiz gün 2,056 trilyon dolara yükselirken, Nvidia, Saudi Aramco'yu geride bırakarak dünyanın en değerli üçüncü şirketi konumuna geldi.
Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2,046 trilyon dolar olarak hesaplandı.
Böylece Nvidia, dünyanın en değerli üçüncü şirketi konumuna ulaşırken, Saudi Aramco dördüncü sıraya geriledi.
Microsoft 3,087 trilyon dolar, Apple da 2,774 trilyon dolarlık piyasa değeriyle ilk iki sıradaki yerini korudu.

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