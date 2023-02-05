Nvidia RTX 4060'ın performansı sızdı. Skor görenleri şaşırttı

4 nm süreci üzerine inşa edilen ve AD106 grafik işlemcisine dayanan RTX 4060, DirectX 12 Ultimate’ı destekleyeceği ortaya çıktı. DirectX 12 Ultimate’in oyunlarda donanım ışın izleme ve değişken oranlı gölgeleme gibi teknolojiler için önemli bir role sahip olduğu belirtildi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Nvidia RTX 4060 modelinin 2.700 MHz’in üzerine çıktığı sızdırılan bilgiler arasında yer aldı. GeForce RTX 4060, AD106-300 GPU ve 3.968 CUDA çekirdeği ile tanıtılacağı aktarıldı. Yeni model, 17 Gbps saat hızına sahip 8 GB GDDR6 belleğe sahip olacak.

Analistler, Nvidia’nın orta segment ekran kartlarında güç tasarrufuna odaklanacağını ifade etti. Ada Lovelace mimarisinin düşük çekirdek sayısı ve güç sınırlamalarıyla nasıl çalışacağı şu an için açıklanmadı.

AD106 grafik işlemcisi, 190 mm² kalıp alanına sahip ortalama boyutlu bir yonga olarak tanıtılıyor. RTX 4060 ve 4060 Ti modelleri, aynı GPU’yu kullanıyor. Ancak, GeForce RTX 4060 Ti’nin aksine, GeForce RTX 4060’taki bazı Shader birimleri devre dışı bırakıldı.