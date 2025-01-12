Nvidia, yapay zeka ajantalarını hızlandıracak nemotron modellerini tanıttı

Nvidia, Llama Nemotron büyük dil modelleri (LLM’ler) ve Cosmos Nemotron görsel dil modelleri (VLM’ler) ile yapay zeka ajantalarının gelişimini hızlandırmayı hedefliyor. Bu yeni modeller, müşteri desteği, dolandırıcılık tespiti, ürün tedarik zinciri optimizasyonu gibi alanlarda yapay zeka ajantaları tarafından güçlendirilen iş akışlarına özel olarak tasarlandı. Nemotron ailesinin modelleri, sistemlerin farklı ihtiyaçlarına uygun Nano, Super ve Ultra boyutlarında sunuluyor.

Yapay zekânın dil devrimi: Büyük Dil Modelleri (LLM) nedir?

Yapay zeka ajantaları, jeneratif yapay zekâ evriminin yeni bir sınırıdır ve Nvidia, bu sistemlerin karmaşık görevleri otonom bir şekilde yerine getirebilmesini amaçlamaktadır. Bu, dil becerilerini ve çevreyi algılama yeteneğini birleştiren sistemler gerektirir. LLM’ler, dil becerilerini sergilerken, VLM'ler ise çevreyi algılayıp etkileşimde bulunabilme kapasitesine sahip.

Nvidia, Cosmos Nemotron VLM’lerinin, görselleri ve videoları analiz edip bunlara yanıt verme yeteneği sağladığını belirtiyor. Bu özellik, endüstriyel kameraların videosunun gerçek zamanlı olarak analiz edilmesine olanak tanıyabilir. Böylece, kazaların tespiti, kusurların azaltılması veya insanlara yönlendirme yapılması gibi durumlar mümkün hale gelir. Şu anda, endüstriyel kameraların videosunun yüzde birinden azı insanlar tarafından canlı olarak izlenmektedir.

Llama Nemotron modellerinin eğitilmesi, çok sayıda ajantik görevi verimli bir şekilde yerine getirmeleri amacıyla optimize edilmiştir. Bu sayede, normalde birden fazla özel modelin kullanılması gereken görevler için tek bir model kullanılabiliyor. Modeller, düşük gecikme süreleri ve yüksek hesaplama verimliliği sağlamak amacıyla düzenlendi. Ardından, distilasyon ve hizalama yöntemleriyle doğrulukları artırılmış ve görevler arası doğruluk sağlanmıştır. Bu süreç, daha küçük modellerin yüksek doğruluk ve verimlilikle çalışmasına olanak tanır.

Nemotron modelleri, çeşitli hesaplama gereksinimlerine göre optimize edilmiştir. Nano modelleri, PC uygulama geliştiricileri için; Super modelleri, tek bir GPU üzerinde yüksek performans sağlamak için; Ultra modelleri ise veri merkezi ölçeğindeki uygulamalar için tasarlanmıştır.

Nvidia, Nemotron ekosistemine, özel verilerle modelleri özelleştirmek için Nvidia NeMo’yu ve bir modelin talimatları daha iyi takip etmesini ve insan tercihine göre yanıtlar üretmesini sağlamak için NeMo Aligner’ı da dahil etmiştir. Ayrıca, Nvidia AI Blueprints, Nemotron modellerini kullanarak yapay zeka ajantaları oluşturmayı hızlandıran bir araç olarak sunulmaktadır.

Nvidia’nın ayrıca, robotik ve otonom araçlar için fizik tabanlı videolar üretebilmek üzere özel olarak tasarlanmış Cosmos dünya temelli modellerini duyurduğu da belirtiliyor.