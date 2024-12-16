NVIDIA yeni grafik kartını tanıtmaya hazırlanıyor

NVIDIA, 46 saniyelik bir teaser videosu yayınlayarak, 25. yıl dönümünü kutladı. Şirket, 1999'da GeForce 256 modelini piyasaya sürerek büyük bir adım atmıştı. Videoda, geleceğe dair umut verici mesajlar yer alırken, GeForce RTX 50 serisinin müjdesi dolaylı yoldan veriliyor. CES 2025’te yapılacak olan ana konuşma da bu yeni kartlarla ilgili ipuçları taşıyor. Şirket, geçmişi hatırlayarak gelecek için heyecan yaratmayı amaçlıyor.

Ayrıca, NVIDIA'nın düzenleyeceği "GeForce LAN 50" etkinliği, GeForce RTX 50 serisinin tanıtımına yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. 50 saat sürecek bu dev etkinlik, oyunculara çeşitli sürprizler ve ödüller vaat ediyor. 4 Ocak 2025’te başlayacak etkinlik, CES 2025 ile paralel olarak gerçekleşecek ve NVIDIA'nın ana konuşmasıyla sona erecek.

Yeni GPU'ların potansiyeliyle ilgili ilk ipuçları ise, CD PROJEKT RED tarafından yayınlanan The Witcher IV oyun fragmanında ortaya çıktı. Bu fragmanda, henüz tanıtılmayan bir NVIDIA GPU'su kullanılarak oluşturulan grafikler, oyunculara yeni nesil kartların gücünü gösteriyor.

GeForce RTX 50 serisi, CES 2025’teki tanıtımda tüm detaylarıyla ortaya çıkacak. Las Vegas'ta 7-11 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan bu büyük teknoloji etkinliği, NVIDIA'nın yeni ürünlerini tanıtacağı en önemli platformlardan biri olacak. Yeni nesil grafik kartlarıyla ilgili beklenen sürprizler şimdiden heyecan yaratıyor.