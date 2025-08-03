NVIDIA’da DGX Spark bilmecesi sürüyor

ABD merkezli teknoloji devi NVIDIA'nın, yapay zekâ uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla geliştirdiği mini süper bilgisayar DGX Spark, beklenen temmuz lansmanına rağmen hâlâ perakende satışa sunulmadı. Ocak 2025’te Las Vegas’ta düzenlenen CES fuarında tanıtılan cihaz, şirketin “Project DIGITS” adını verdiği girişimin parçasıydı. NVIDIA CEO’su Jensen Huang, tanıtımda bu cihazın "kenar yapay zekâ" alanında bir devrim yaratacağını söylemişti. Ancak tüm iddialı açıklamalara karşın, cihazın satışa çıkmaması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Satış öncesi sipariş alan dağıtıcı firmalardan henüz hiçbir teslimat yapılmadı. Dolayısıyla temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen lansmanın sessizce ertelendiği ortaya çıktı. Şirketten konuya dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ÜRETİM ZİNCİRİNDE SIKINTILAR MI VAR?

DGX Spark, MediaTek ile ortak geliştirilen GB10 Grace Blackwell işlemcisiyle donatıldı. Bu işlemci, yüksek performansı ve enerji verimliliğiyle öne çıkıyor. NVIDIA'nın ilk kez AI PC segmentinde sunduğu bu cihaz, kompakt yapısına rağmen büyük bir işlem gücü vadediyor. Ancak teknoloji çevrelerinde konuşulanlara göre, ürünün tedarik zincirinde yaşanan belirsizlikler, satışa sunulmasını geciktiriyor olabilir.

Özellikle ABD’de yapay zekâ teknolojilerinin ihracatında uygulanan sıkı denetimlerin, DGX Spark gibi üst düzey cihazların sevkiyatını etkileyebileceği belirtiliyor. NVIDIA’nın Çin’e yönelik H20 işlemcisine ilişkin ihracat lisansı başvurusunda yaşanan bürokratik yığılma, teknoloji basınında bu olasılığı gündeme getirmişti. Bu durumun, dolaylı olarak Spark'ın üretimini de etkileyebileceği düşünülüyor.

YÜKSEK FİYAT, KISITLI ERİŞİM

DGX Spark’ın yaklaşık 4.000 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor. Bu fiyat seviyesi, cihazı sıradan tüketicilerden ziyade profesyonel geliştiricilere yönelik kılıyor. Şu an için ürün yalnızca NVIDIA ile iş ortaklığı olan donanım üreticileri üzerinden ön siparişle erişilebilir durumda. Özellikle yapay zekâ ile çalışan küçük ve orta ölçekli girişimler, Spark’ın satışa çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor.

NVIDIA cephesinden sevkiyat takvimi ya da gecikmeye ilişkin resmi bir açıklama gelmemiş olması, teknoloji çevrelerinde belirsizliğe yol açarken, sektörde “sessiz kriz” yorumları yapılmaya başlandı.