Nvidia'dan Çin pazarına özel hamle

Kaynak: Haber Merkezi
Nvidia'dan Çin pazarına özel hamle

ABD'nin ihracat kısıtlamalarına rağmen Nvidia, Çin pazarında kalmaya kararlı. Şirket, eylül ayında Çin için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka çipi piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hamle, teknoloji devinin küresel stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

Financial Times'ın haberine göre, Nvidia'nın Çin için geliştirdiği bu yeni yapay zeka çipi, şirketin Blackwell RTX Pro 6000 işlemcisine dayanacak. ABD'nin mevcut yapay zeka çipi kısıtlamalarını karşılamak üzere özel olarak modifiye edilen çipte, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinde bulunan yüksek bant genişliğine sahip bellek veya NVLink yüksek hızlı iletişim arayüzü yer almayacak.

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CEO'DAN STRATEJİK AÇIKLAMA

Geçtiğimiz ay Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin gelir ve kar tahminlerinde Çin pazarını artık dikkate almayacağını belirtmişti. Ancak bu yeni çip hamlesiyle birlikte, bu stratejik değişikliğin kısa süreli olabileceği düşünülüyor. Nvidia, bu gelişmeyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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