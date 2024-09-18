Nvidia'nın Çinli rakibi halka arza hazırlanıyor

Nvidia'ya rakip olarak tanınan Çinli AI GPU geliştiricisi Biren Technology, South China Morning Post'un haberine göre ilk halka arz (IPO) için bir yatırım bankası kiraladı. Geçtiğimiz Kasım ayında 2,19 milyar dolar değerinde olan Biren, uzun süredir bu önemli adımı bekliyordu ve bu aşamaya yaklaşıyor gibi görünüyor.

Biren, Çin'deki firmalar için IPO hazırlık sürecinde rehberlik etmesi amacıyla Guotai Junan Securities'i işe alarak sürecin ilk adımını attı. Bu hazırlık aşaması genellikle üç ila on iki ay sürer. Ancak, ne Biren ne de Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), IPO'nun yeri veya beklenen fon toplama hedefi hakkında ayrıntı vermedi.

Biren'in bu adımı, Tencent destekli rakibi Enflame'in benzer bir stratejiyi izlemesiyle aynı zamanda gerçekleşiyor. Her iki şirket de Çin'deki yerel teknolojiye olan ilgiyi sermayeye dönüştürmeyi ve halka açık piyasalardan fon elde etmeyi amaçlıyor. Biren, ABD ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çinli kuruluşlara satışı engellenen Nvidia ve AMD'nin bıraktığı boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Öte yandan, Biren ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınmış durumda. Bu durum, şirketin BR100/BR200 GPU'larını üretmesini ve yeni ürünler geliştirmesini zorlaştırıyor. ABD hükümeti, bu GPU'ların üretimi için gereken ihracat lisanslarını vermediği sürece TSMC tarafından üretilmeleri mümkün değil. Bu sebeple, Biren, muhtemelen SMIC tarafından üretilen basitleştirilmiş BR106, BR106C (kartlar) ve BR106M (modül) ürünlerini geliştirmek zorunda kaldı. Şirket artık bu ürünlerin performans rakamlarını paylaşmıyor.

Pitchbook'a göre, Biren Technology Kasım 2023 itibarıyla 2,19 milyar dolar değerindeydi. Şirket, gelişimi boyunca sekiz finansman turunda 780 milyon dolardan fazla para topladı. Başlıca yatırımcılarından biri, eskiden Sequoia China olarak bilinen girişim sermayesi şirketi HongShan'dır. Çin'in yarı iletken sektöründeki büyüme son yıllarda birçok tek boynuzlu at üretmiş olsa da, devlet destekli yatırımlara olan bağımlılık konusunda endişeler bulunuyor.