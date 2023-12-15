Nwakaeme'ye kadro dışı kararı! Adı yeniden Trabzonspor ile anılıyordu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor’un son şampiyon kadrosunun yıldız oyuncularından olan Anthony Nwakaeme, S.Arabistan’da takımı Al Fayha’da kötü günler geçirmeye başladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın transfer görüşmesi yaptığını açıkladığı Anthony Nwakaeme, o tarihten itibaren Al Fayha’nın oynadığı Saudi Pro Lig’deki 3 karşılaşmada da kadroya giremedi ya da alınmadı.

Herhangi bir ciddi sakatlığı bulunmayan Nijeryalı Nwakaeme, dün akşam oynanan Al Fayha – El Ehli maçında da kadroya alınmayan oyuncular arasında yer aldı. Bu maçta Al Fayha kendi evinde ElEhli’ye 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olmasının ardından, kulüp, takımın teknik adamı, Almanya doğumlu Sırp kökenli Vuk Rasovic’i de masaya yatırdı.

35 yaşındaki futbolcu transfer söylentileri sonrasında her ne olduysa bir türlü takımının formasını giyemedi. Bu sezon Arap kulübüyle 17 maçta sahaya çıkıp 5 gol 1 asiste imza atan Nwakaeme’nin kadro dışı kalması, bordo-mavililerin cephesinde de transfer heyecanı yarattı.

Sezon sonunda transferi gündeme gelmesi beklenen tecrübeli futbolcunun, ara transfer döneminde de kadroya katılma ihtimalini de akla getirirken, Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Nevzat kaya’nın, Nwakaem ile adeta kanka olduğu ve takımın teknik adamı Abdullah Avcı’nın istemesi halinde, oyuncuyu bizzat kendisinin alıp kulübe getirebileceği öğrenildi. Kaya’nın “Ben bu transferi bonservis bedeli ödetmeden alıp kulübe hediye edeceğim.” dediği bir müddet önce basında yer almıştı.

Nwakaeme konusunda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise, kısa bir süre önce yaptığı bir açıklamada, görüşme yapıldığını doğrulayarak bonservis sorunu olması nedeniyle sezon sonunu işaret etmişti.

Bu arada devre arasında bu transferin gerçekleşebilmesi için yetenekli futbolcuya “Bonservisini al gel” denildiği de, iddialar arasında yer aldı.

Öte yandan bordo-mavili kulübün yöneticilerinden Nevzat Kaya’nın ikili ilişkilerinin çok iyi olduğu Nwakaeme’yi alarak, Trabzonspor’a hediye etmek istediği de iddia edilmişti. Kaya’nın “Ben bu transferi bonservis bedeli ödetmeden alıp kulübe hediye edeceğim” dediği basında yer almıştı.