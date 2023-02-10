New York Times: Antakya artık yok

Dünya basını Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlere yer vermeye devam ediyor.



ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT) ise “Artık Antakya Yok: Türkler depremin bir kenti, bir medeniyeti yıktığını söylüyor” başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.



Gazetenin haberinde "Türkiye'de yaklaşık bir asırdır meydana gelen en şiddetli depremin en çok vurduğu bölge olan Antakya'da binlerce kişi, hayatlarını alt üst eden ve birçoğunu evsiz, mülksüz bırakan felakete anlam vermeye çalışıyor. Hatıra yok ve bazıları için burada gelecek yok" ifadelerine yer verdi.



CNN FELAKETİ ÖZETLEDİ: 2002’DEN BERİ YAŞANAN EN ÖLÜMCÜL İKİNCİ DEPREM

CNN International, depremin 2002'den beri yaşanan en ölümcül ikinci deprem olduğunu yazdı ve ölü sayısının daha artması beklendiği bilgisini okurları ile paylaştı. Bloomberg ise Dünya Bankası'nın devreye girdiğini bildirdi.



BBC: FELAKETİN BOYUTU HALA BELİRSİZ

İngiliz yayın kuruluşu BBC de “Dondurucu havanın umutları kırdığı” yorumunda bulunduğu haberinde "Depremlerde 20 binden fazla insanın öldüğü biliniyor. Ancak BM felaketin tam boyutunun hala belirsiz olduğu konusunda uyarıyor" bilgisine yer verdi.



“AYNI DEPREM ABD’DE GÖRÜLMEMİŞ BİR HASARA YOL AÇAR”

The Washington Post, Türkiye'de meydana gelen depremin şiddetini açıklayan bir analiz yayınladı. Analizde Türkiye depremi, 1989 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen Loma Prieta depremi ile kıyaslandı. Türkiye’de yaşanan depremin ABD'de yaşanması halinde köprüleri yıkacağına ve ABD'de görülmemiş bir hasara yol açacağı belirtildi.



Bununla beraber Yunan gazetesi Kathimerini, yıkılan binaların üstünde, gökyüzünde hilal şeklinde bir ayın gözünden damla yaş damlayan bir karikatüre yer verdi.



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