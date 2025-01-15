O anları sosyal medyadan paylaştılar! Polisin radarına takıldılar

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince "drift atmak, akrobatik hareketler yapmak ve trafik uygulama noktasında "DUR" ikazına uymamak" gibi trafik kural ihlalleri yapan ve sosyal medya hesabından paylaşan sürücülere yönelik yapılan çalışmalarda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 sürücüye Trafik İdari Para Cezası uygulanarak sürücü belgeleri daimi olarak iptal edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkan trafik ekipleri, drift atarken çekilen görüntülerini yayınlayan sürücünün kaza yaptıktan sonra görüntülerini paylaşırken, yine kara yolunda motosikletle akrobatik hareketler yapıp tek teker üzerinde kilometrelerce hıza ulaşan motosiklet sürücüsünü de affetmedi.