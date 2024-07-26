O banka başvuruda bulunan müşterilerine bin TL yatırıyor

Kaynak: Haber Merkezi
O banka başvuruda bulunan müşterilerine bin TL yatırıyor

Garanti Bankası, rekabetçi bankacılık sektöründe müşteri tabanını genişletmek için yeni bir promosyon başlattı.

Garanti Bankası, müşterilerine özel bir kampanya başlattığını duyurdu. 1 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar sürecek bu kampanya kapsamında, Garanti BBVA'nın dijital platformlarından temassız işlem yapan ve Bonus ya da Money Bonus kredi kartı için onay alan müşterilere, 20 Ağustos tarihine dek yapacakları ilk 1000 TL ve üzeri alışverişte 1000 TL bonus puan kazanma fırsatı sunuluyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurularını Garanti BBVA Mobil uygulaması, "bonus.com.tr" veya "moneybonus.com.tr" internet siteleri üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Banka, bu kampanya ile müşterilerine alışverişlerinde büyük avantajlar sağlamayı hedefliyor.

121592245-121559283-gettyimages-1233294298.jpg

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Garanti BBVA'dan müşterilerine özel 1000 TL'ye kadar hediye bonus. Bu kampanya, Garanti BBVA Bonus ve Money Bonus kart sahiplerine açıkken, Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus sahipleri bu fırsattan yararlanamıyor. Personel kartları da kampanya dışı bırakılmış durumda. Sanal kart kullanıcıları ise kampanyadan faydalanabilecekler.

25 Ağustos'tan 25 Eylül 2024'e kadar geçerli olacak bonuslar, en yüksek kazancı sağlayan karta otomatik olarak yüklenecek. Ancak, kullanılmayan bonuslar 26 Eylül'de geçerliliğini yitirecek. Her müşteri, bu kampanyadan en fazla 1000 TL bonus kazanma hakkına sahip.

Kampanya, düzenli ödeme talimatları, otomatik ödemeler, fatura ve vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri ve mevcut bonus kullanımlarını kapsamıyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişler ise kampanyaya dahil edilmiş. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek ilk kez Garanti BBVA müşterisi olmaları gerekiyor.

İlgili Haberler
LGS'de kontenjan değişikliği yapıldı
LGS'de kontenjan değişikliği yapıldı
Muğla açıklarında 3.8'lik deprem
Muğla açıklarında 3.8'lik deprem
Türkiye ile KKTC arasında sağlık alanında yapılan anlaşma yürürlükte
Türkiye ile KKTC arasında sağlık alanında yapılan anlaşma yürürlükte
Bakan Işıkhan Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile görüştü
Bakan Işıkhan Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile görüştü
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
İsrail askerleri yine Batı Şeria'ya baskın düzenledi
İsrail askerleri yine Batı Şeria'ya baskın düzenledi
Şanlıurfa’da korkutan orman yangını
Şanlıurfa’da korkutan orman yangını
Anket sonuçlandı. ABD'nin nüfusu yarıya inecek
Anket sonuçlandı. ABD'nin nüfusu yarıya inecek
İsrail'in bıraktığı esirler yaşadıkları işkenceleri anlattı
İsrail'in bıraktığı esirler yaşadıkları işkenceleri anlattı
Son Haberler
Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı: Dehşet anları kamerada! Gündem
Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı: Dehşet anları kamerada!
LGS'de kontenjan değişikliği yapıldı Gündem
LGS'de kontenjan değişikliği yapıldı
Muğla açıklarında 3.8'lik deprem Gündem
Muğla açıklarında 3.8'lik deprem
YKS tercihleri başladı: Doğru tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Gündem
YKS tercihleri başladı: Doğru tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
Türkiye ile KKTC arasında sağlık alanında yapılan anlaşma yürürlükte Gündem
Türkiye ile KKTC arasında sağlık alanında yapılan anlaşma yürürlükte
THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası! İşte detaylar Ekonomi
THY'den yüzde 40 indirimli bilet kampanyası! İşte detaylar