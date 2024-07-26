O banka başvuruda bulunan müşterilerine bin TL yatırıyor

Garanti Bankası, müşterilerine özel bir kampanya başlattığını duyurdu. 1 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar sürecek bu kampanya kapsamında, Garanti BBVA'nın dijital platformlarından temassız işlem yapan ve Bonus ya da Money Bonus kredi kartı için onay alan müşterilere, 20 Ağustos tarihine dek yapacakları ilk 1000 TL ve üzeri alışverişte 1000 TL bonus puan kazanma fırsatı sunuluyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurularını Garanti BBVA Mobil uygulaması, "bonus.com.tr" veya "moneybonus.com.tr" internet siteleri üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Banka, bu kampanya ile müşterilerine alışverişlerinde büyük avantajlar sağlamayı hedefliyor.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Garanti BBVA'dan müşterilerine özel 1000 TL'ye kadar hediye bonus. Bu kampanya, Garanti BBVA Bonus ve Money Bonus kart sahiplerine açıkken, Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus sahipleri bu fırsattan yararlanamıyor. Personel kartları da kampanya dışı bırakılmış durumda. Sanal kart kullanıcıları ise kampanyadan faydalanabilecekler.

25 Ağustos'tan 25 Eylül 2024'e kadar geçerli olacak bonuslar, en yüksek kazancı sağlayan karta otomatik olarak yüklenecek. Ancak, kullanılmayan bonuslar 26 Eylül'de geçerliliğini yitirecek. Her müşteri, bu kampanyadan en fazla 1000 TL bonus kazanma hakkına sahip.

Kampanya, düzenli ödeme talimatları, otomatik ödemeler, fatura ve vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri ve mevcut bonus kullanımlarını kapsamıyor. İnternet üzerinden yapılan alışverişler ise kampanyaya dahil edilmiş. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek ilk kez Garanti BBVA müşterisi olmaları gerekiyor.