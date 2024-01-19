O eksiklik çocuklara zarar veriyor

Demir eksikliği, çocukların hem fiziksel hem de beyinsel gelişimlerini olumsuz etkileyebiliyor.

DEMİR EKSİKLİĞİNİN ZARARLARI

YORGUNLUK VE BİTKİNLİK

Demir eksikliği anemisi, çocuklarda bitkinlik hissine neden olabiliyor.

GELİŞİM SORUNLARI

Çocuklarda büyüme ve gelişme ile ilgili problemlere yol açabilir.

ENFEKSİYON RİSKİ

Demir eksikliği, enfeksiyon hastalıklarına zemin hazırlayabilir.

OKUL PERFORMANSI

Çocuğun okul performansını olumsuz etkileyebilir.

SOLUK CİLT VE HUZURSUZLUK

Ciltte solukluk ve huzursuzluk gibi belirtiler gözlenebilir.

İŞTAHSIZLIK VE AĞLAMA

İştahsızlık ve çok ağlama gibi davranışlar sergilenebilir.

Demir eksikliğinin önlenmesi ve tedavisi için çocukların beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Demirden zengin gıdaların tüketimi ve C vitamini içeren besinlerle birlikte alınması, demir emilimini artırarak eksikliğin giderilmesine yardımcı olabilir.