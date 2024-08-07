O hisseye yatırım yapanlar 1 haftada zengin oldu. Yüzde 60 kar ettirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
O hisseye yatırım yapanlar 1 haftada zengin oldu. Yüzde 60 kar ettirdi

Yatırımcılar tarafından ilgi görmeyen halka arzlar, DCT Trading ile yeniden gündeme geldi. Borsanın düşüş yaşadığı haftada bile yatırımcısına yüzde 60 kazandırdı.

Yatırımcılar tarafından son zamanlarda ilgi görmeyen halka arzlar, DCT Trading ile yeniden yükselişe geçti. Borsanın yatırımcılarını şaşırtarak düşüş yaşadığı haftada yatırımcılara yüzde 60 kazandırdı.

Batı Trakya’nın önemli isimlerindenDr. Sadık Ahmet’in şirketi olan DCT Trading, bugün de yüzde 10 prim yaparak yükseliş gösterdi. Böylece parasını halka arzdan sonra dahi bu hisse senedine yatıran yatırımcılar bir hafta içerisinde yüzde 60 kazanç elde etmiş oldu.

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DCT TRADİNG NE İŞ YAPAR?

DCT Trading, tarım emtiası ticareti konusunda iş yapan bir şirkettir.

Şirket ilk senelerinde Yunanistan’dan getirdiği balya pamuğunu Türk iplik üreticileri ve tekstilcilere emanet etmiştir. Ardından bu faaliyetlerine, Brezilya, Türk Cumhuriyetleri, Amerika, Pakistan, Çin, Endonezya gibi ülkeleri de dahil etmiştir.

Türkiye’de üretilen pamuğu satın alan şirket bu kapsamda ihracatçı konumda da bulunuyor. Güncel olarak Türkiye’de üretilen pamuğu Çin, Pakistan, Endonezya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine tüm lojistik süreçlerini de yürüterek gönderiyor.

DCT Trading pamukla başladığı ticaretine başka emtialar da ekleyerek dünyanın muhtelif ülkelerinden temin ettiği buğday, pirinç, mısır gibi tarım emtialarının da ticaretini yapmaktadır.

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