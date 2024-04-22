O içecek kel yapıyor. İçmeden önce bir kez daha düşünün

Kaynak: Haber Merkezi
O içecek kel yapıyor. İçmeden önce bir kez daha düşünün
Özellikle Türk erkeklerinin en korkulu rüyalarından birisi de kellik sorunu. Birçok erkeğin 20’li yaşlardan sonra başlayan saç dökülme problemi eğer zamanında önlem alınmazsa kelliğe kadar ilerleyebiliyor. Bu konuda yapılan araştırmalara göre bazı içeceklerin içerdiği bileşenler kelleşme riskini yüzde 42 oranlarına kadar artırabiliyor.

Erkeklerin hem sağlık olarak hem de tüm hayatını etkileyebilecek en korkulu senaryolardan birisi kel kalmak. Kadınlar arasında da büyük bir sorun olan kellik problemi daha çok erkeklerde yaşanması sebebi ile her zaman için gündem konusu olmaya devam ediyor.

Hal böyle iken bu konu hakkında yapılan araştırmaların da sonu gelmiyor. Yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ise hepimizi doğrudan etkileyebilecek sonuçlar içeriyor.

14874840-728xauto.png

Araştırmada bazı içeceklerin saç sağlığına zarar verebileceği ve bu sebepten dolayı kelleşme riskini artırabileceği ortaya çıktı.

RİSKİ YÜZDE 42 ARTIRIYOR

Enerji ve gazlı içecekler kellece riskini yüzde 42 oranlarına kadar artırabiliyor. Bu içeceklerin böyle bir etkisi olduğunu bilen insan sayısı çok az.

ekran-goruntusu-2024-04-22-122443.png

Bilim insanlarının 2000 kişi ile yaptığı araştırma sonuçlarında erkeklerde kelleşme riskini artıran içeceklerin ilk deneylerde yüzde 30 ikinci deneylerde ise yüzde 42’ye kadar etkili olduğu belirtildi.

ekran-goruntusu-2024-04-22-122437.png

SEBEBİNİN ŞEKER OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Bilim insanları daha sonraki yaptığı deneylerde istatistiklerin bu düzeyde kaldığını belirtti. Bu içeceklerin kelleşme riskini artırmasının sebebinin ise içeceklerin kan şekeri oranını bir anda yükseltip düşürmesi olarak tahmin ediliyor.

ekran-goruntusu-2024-04-22-122430.png

Son Haberler
Nerede birlik orada dirlik atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Nerede birlik orada dirlik atasözünün anlamı nedir?
Esenyurt'ta bisiklet kullanan çocuk iş yeri camına daldı! Kanlar içinde kaldı... Gündem
Esenyurt'ta bisiklet kullanan çocuk iş yeri camına daldı! Kanlar içinde kaldı...
İstanbul merkezli 8 ilde Sibergöz-32 operasyonu: 19 gözaltı Gündem
İstanbul merkezli 8 ilde Sibergöz-32 operasyonu: 19 gözaltı
1 Papua Yeni Gine Kinası bakın kaç lira oldu. Cepleri yok ama...Lülülü lülülü lülülü Ekonomi
1 Papua Yeni Gine Kinası bakın kaç lira oldu. Cepleri yok ama...Lülülü lülülü lülülü
Manisa'da kayıp 7 çocuk bulundu Yerel Haberler
Manisa'da kayıp 7 çocuk bulundu
JASAT'dan Mercek Operasyonu. 1 kişi yakalandı Yerel Haberler
JASAT'dan Mercek Operasyonu. 1 kişi yakalandı
Ne oldum dememeli ne olacağım demeli atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ne oldum dememeli ne olacağım demeli atasözünün anlamı nedir?