O içecek kel yapıyor. İçmeden önce bir kez daha düşünün

Erkeklerin hem sağlık olarak hem de tüm hayatını etkileyebilecek en korkulu senaryolardan birisi kel kalmak. Kadınlar arasında da büyük bir sorun olan kellik problemi daha çok erkeklerde yaşanması sebebi ile her zaman için gündem konusu olmaya devam ediyor.

Hal böyle iken bu konu hakkında yapılan araştırmaların da sonu gelmiyor. Yapılan bir araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ise hepimizi doğrudan etkileyebilecek sonuçlar içeriyor.

Araştırmada bazı içeceklerin saç sağlığına zarar verebileceği ve bu sebepten dolayı kelleşme riskini artırabileceği ortaya çıktı.

RİSKİ YÜZDE 42 ARTIRIYOR

Enerji ve gazlı içecekler kellece riskini yüzde 42 oranlarına kadar artırabiliyor. Bu içeceklerin böyle bir etkisi olduğunu bilen insan sayısı çok az.

Bilim insanlarının 2000 kişi ile yaptığı araştırma sonuçlarında erkeklerde kelleşme riskini artıran içeceklerin ilk deneylerde yüzde 30 ikinci deneylerde ise yüzde 42’ye kadar etkili olduğu belirtildi.

SEBEBİNİN ŞEKER OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Bilim insanları daha sonraki yaptığı deneylerde istatistiklerin bu düzeyde kaldığını belirtti. Bu içeceklerin kelleşme riskini artırmasının sebebinin ise içeceklerin kan şekeri oranını bir anda yükseltip düşürmesi olarak tahmin ediliyor.