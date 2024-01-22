O ilçede AKP ve CHP’nin adayı Utku Cihan

Kaynak: Haber Merkezi
O ilçede AKP ve CHP’nin adayı Utku Cihan
Artvin'in Hopa ilçesinde AKP ve CHP'nin adaylarının isimlerinin Utku Cihan olması sosyal medyada gündem oldu.

Seçimlere sayılı günler kalırken Artvin'in Hopa ilçesinde bir detay sosyal medyada gündem oldu.

AKP ve CHP'nin adaylarının isimlerinin Utku Cihan.

AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) ve CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) adaylarının isimleri birebir aynı olması, ilçede büyük bir şaşkınlık yaratmış durumda.

Seçmenler, seçimler yaklaşırken karşılaştıkları bu benzerlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Her iki partinin ilçe teşkilatları ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, bu durumun seçim kampanyasına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Adaylar arasındaki isim benzerliğinin seçim sonuçlarına etkisi ve seçmenlerin tercihleri, ilçe siyaseti açısından önemli bir gelişme olabilir.

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