O ilde Alabalık avlamak yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ekim itibarıyla tüm bölgelerde alabalık av yasağının başladığı hatırlatıldı. Alabalığın 1 Ekim-28 Şubat tarihinde yumurtladığı belirtilen açıklamada, yasağa uymayan kişilere idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.
Alabalığın 1 Ekim- 28 Şubat tarihinde yumurtladığı belirtilen açıklamada, "Avlanılması yasaklanan alabalık, bol oksijenli akarsularda ve kaliteli soğuk sularda yaşamayı seven nesli tükenme tehlikesi altında olan bir balık türüdür." ifadesi kullanıldı.
10 Ekim 2023 Salı