O ilimizde örnek durum! 2024 yılında kapkaç ve yankesicilik olayı olmadı

Kırşehir’de 2024 yılı itibarıyla emniyet sorumluluk sahasında Kabahatler Kanunu’na giren olaylarda yüzde 63 oranında artış yaşanırken, kapkaç ve yankesicilik suçlarında hiçbir olaya rastlanılmadı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 2024 yılında otomobil hırsızlığı, evden hırsızlık ve açıktan hırsızlık suçlarında ise ciddi bir düşüş kaydedildi. Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen denetim ve önleyici çalışmaların, bu düşüşte etkili olduğu belirtildi. Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen, şehrin devletine bağlı ve insanlarının da birbirine saygılı olduğunu söyledi. Göçen açıklamasında; "Kırşehir güvenilir ve yaşanılır bir şehir olarak raporlarda ön plana çıktı. Öğrencilerimiz ve şehirde yaşamayı düşünen vatandaşlarda güven içerisinde olduklarını bilmeliler" dedi.

Emniyet yetkilileri, suç oranlarını daha da azaltmak için çalışmaların sürdürürken halkın güvenliği için 7/24 mesai yapıyor.